Харків під атакою дронів: у місті лунають вибухи

У вівторок ввечері, 15 липня, у Харкові пролунали вибухи на тлі дронової атаки.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Будьте обережні - місто все ще під атакою з повітря", - додав він.

Терехов повідомив, що ворог, попередньо, атакував цивільне підприємство у Харкові. На місці влучань пожежа.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, влучання зафіксовані в Київському районі Харкова.

Пізніше він повідомив, що в Харкові пролунало щонайменше сім вибухів.

При цьому Терехов закликав жителів міста бути обережними.

"Вибух у місті! Харків під атакою з повітря - на місто сунуть ворожі бойові дрони", - заявив він.

Атака на Харків

У понеділок, 14 липня, російські війська атакували Харків за допомогою безпілотника - було пошкоджено зупинку громадського транспорту.

Днем раніше, 12 липня, місто зазнало комбінованого удару: окупанти застосували керовані авіабомби та дрони-камікадзе, що спричинило масштабні пожежі.

А 11 липня Харків знову опинився під вогнем - у центрі міста пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників. Один із ударів зачепив пологовий будинок, де на той момент перебували матері з новонародженими.

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