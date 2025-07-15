Харьков под атакой дронов: в городе раздаются взрывы

Во вторник вечером, 15 июля, в Харькове прогремели взрывы на фоне дроновой атаки.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Взрыв в городе! Харьков под атакой с воздуха - на город суетятся вражеские боевые дроны", - заявил он.

При этом Терехов призвал жителей города быть осторожными.

Позже он сообщил, что в Харькове прогремело по меньшей мере семь взрывов.

В свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным, попадания зафиксированы в Киевском районе Харькова.

Обновлено 23:27

Терехов сообщил, что враг, предварительно, атаковал гражданское предприятие в Харькове. На месте попаданий пожар.

"Будьте осторожны - город все еще под атакой с воздуха", - добавил он.