Харьков под атакой дронов: в городе раздаются взрывы
Во вторник вечером, 15 июля, в Харькове прогремели взрывы на фоне дроновой атаки.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Взрыв в городе! Харьков под атакой с воздуха - на город суетятся вражеские боевые дроны", - заявил он.
При этом Терехов призвал жителей города быть осторожными.
Позже он сообщил, что в Харькове прогремело по меньшей мере семь взрывов.
В свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным, попадания зафиксированы в Киевском районе Харькова.
Обновлено 23:27
Терехов сообщил, что враг, предварительно, атаковал гражданское предприятие в Харькове. На месте попаданий пожар.
"Будьте осторожны - город все еще под атакой с воздуха", - добавил он.
Атака на Харьков
В понедельник, 14 июля, российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотника - была повреждена остановка общественного транспорта.
Днем ранее, 12 июля, город подвергся комбинированному удару: оккупанты применили управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе, что вызвало масштабные пожары.
А 11 июля Харьков снова оказался под огнем - в центре города прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Один из ударов задел роддом, где на тот момент находились матери с новорожденными.
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