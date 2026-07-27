Харків має рішення для захисту АЗС від російських атак, - Терехов

"Є певне рішення, яке зараз опробовується. І я вважаю, що воно має шанс на успіх", - наголосив мер Харкова.

Однак жодних деталей він розкривати не захотів.

Натомість Терехов пояснив, чого насправді прагне Росія, постійно атакуючи українські АЗС у різних регіонах.

На його переконання, головна ціль ворога наразі - нажахати цивільне населення.

"Насправді такого немає. Ви ж бачите, що в Харкові немає жодної паніки, жодного дефіциту палива. Навпаки, є об'єднаність, сконцентрованість і бойовий дух. І це дуже важливо для харків'ян, для Харкова, взагалі для України", - наголосив Терехов.

Також росіяни роблять усе можливе, щоб прифронтові області взагалі залишилися без пального.

Таким чином противник намагається знищити ланцюг забезпечення життєдіяльності. Фактично Росія хоче паралізувати роботу швидкої допомоги, пожежних машин, комунальних служб і громадського транспорту.

На тлі останніх подій Терехов закликав українців максимально об'єднатися, щоб якомога швидше відновлювати пошкоджені об'єкти.