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У Харькова есть решения для защиты АЗС от российских атак, - Терехов

13:11 27.07.2026 Пн
2 мин
Мэр города заинтриговал новым подходом к решению этой проблемы
aimg Юлия Капитонова
Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова (Getty Images)

Удары России по автозаправочным станциям в разных областях Украины продолжают усиливаться. Несмотря на это, выход есть.

С таким заявлением выступил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Есть определенное решение, которое сейчас опробуется. И я считаю, что у него есть шанс на успех", - подчеркнул мэр Харькова.

Однако никаких деталей он раскрывать не захотел.

Терехов объяснил, чего на самом деле добивается Россия, постоянно атакуя украинские АЗС в разных регионах.

По его убеждению, главная цель врага - напугать гражданское население.

"На самом деле такого нет. Вы же видите, что в Харькове нет никакой паники, никакого дефицита топлива . Напротив, есть объединенность, сконцентрированность и боевой дух. И это очень важно для харьковчан, для Харькова, вообще для Украины", - подчеркнул Терехов.

Также россияне делают все возможное, чтобы прифронтовые области вообще остались без горючего.

Таким образом противник пытается уничтожить цепь обеспечения жизнедеятельности. Фактически Россия хочет парализовать работу скорых машин, пожарных, коммунальных служб и общественного транспорта.

На фоне последних событий Терехов призвал украинцев максимально объединиться, чтобы как можно скорее восстанавливать поврежденные объекты.

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