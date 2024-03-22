Харків досі без світла. "Пункти незламності" будуть працювати цілодобово, - мер

За словами Терехова, "Пункти незламності" розпочали роботу о 5 ранку й будуть працювати цілодобовою. Наразі ними скористались вже 11 тисяч харків'ян.

"Що стосується відновлювальних робіт, то вони будуть тривати цілодобово, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Але на цю годину електропостачання немає", - заявив міський голова.

Терехов також додав, що лікарні забезпечені генераторами, у зв'язку з чим там тепло та світло.

Масована атака на Україну

У ніч на 22 березня ворог застосував проти України 151 засіб повітряного нападу. Під час захисту наші зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи знищили 92 повітряні цілі серед яких 55 "Шахедів", 35 крилатих ракет та 2 керовані ракети.

Як розповідав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, під час масованого обстрілу в регіоні було зафіксовано влучання 21 ракети.

"Це були об'єкти енергетичної інфраструктури. Ми зараз працюємо над усуненням наслідків влучань та потрохи намагаємось відновлювати електропостачання", - розповів він.

Внаслідок обстрілів Харкова місто було повністю знеструмлене. Також були проблеми із водопостачанням.

В "Укренерго" вже назвали сьогоднішню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни.

Детальніше про масовану комбіновану атаку Росії проти України та її наслідки можна прочитати - в матеріалі РБК-Україна.