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Харків атакують "Шахеди": у місті пролунали понад 10 вибухів

Фото: росіяни масовано атакують Харків ударними БпЛА (Полтавська ОВА)
Автор: Валерій Савицький

У Харкові та передмісті пролунали більше десяти вибухів. Місто під масованою атакою російських ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та видання "Суспільне".

"Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА. В деяких районах міста було чутно потужні вибухи. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", - написав Синєгубов.

Він додав, що загроза зберігається і радить жителям залишатися у безпечних місцях до відбою.

За даними кореспондентів "Суспільне", у Харкові за вечір пролунали 11 вибухів.

Масовані дронові атаки Росії

Напередодні ввечері терористи знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". У східних, центральних та північних областях оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи і працюють сили ППО.

О 00:54 військові повідомили про рух нових груп дронів у напрямку Харкова.

В ніч на неділю, 25 травня, російські терористи обстріляли 13 областей країни. Для ударів були використані десятки балістичних і крилатих ракет, а також близько 300 ударних БпЛА.

Внаслідок атаки загинули 12 осіб, понад 60 людей зазнали поранень. Зруйновано і пошкоджено житлові будинки та об'єкти житлової і промислової інфраструктури.

У Повітряних силах ЗСУ не виключили нових комбінованих атак загарбників по Україні.

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ХарківАтака дронів