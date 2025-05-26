Харків атакують "Шахеди": у місті пролунали понад 10 вибухів

"Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА. В деяких районах міста було чутно потужні вибухи. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", - написав Синєгубов.

Він додав, що загроза зберігається і радить жителям залишатися у безпечних місцях до відбою.

За даними кореспондентів "Суспільне", у Харкові за вечір пролунали 11 вибухів.