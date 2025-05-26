Харків атакують "Шахеди": у місті пролунали понад 10 вибухів

У Харкові та передмісті пролунали більше десяти вибухів. Місто під масованою атакою російських ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та видання "Суспільне".
"Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА. В деяких районах міста було чутно потужні вибухи. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", - написав Синєгубов.
Він додав, що загроза зберігається і радить жителям залишатися у безпечних місцях до відбою.
За даними кореспондентів "Суспільне", у Харкові за вечір пролунали 11 вибухів.
Напередодні ввечері терористи знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". У східних, центральних та північних областях оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи і працюють сили ППО.
О 00:54 військові повідомили про рух нових груп дронів у напрямку Харкова.
В ніч на неділю, 25 травня, російські терористи обстріляли 13 областей країни. Для ударів були використані десятки балістичних і крилатих ракет, а також близько 300 ударних БпЛА.
Внаслідок атаки загинули 12 осіб, понад 60 людей зазнали поранень. Зруйновано і пошкоджено житлові будинки та об'єкти житлової і промислової інфраструктури.
У Повітряних силах ЗСУ не виключили нових комбінованих атак загарбників по Україні.
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