RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Харьков атакуют "Шахеды": в городе прогремели более 10 взрывов

Фото: россияне массированно атакуют Харьков ударными БпЛА (Полтавская ОВА)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове и пригороде прозвучали более десяти взрывов. Город под массированной атакой российских ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова и издание "Суспільне".

"Харьков и пригород под атакой вражеских БпЛА. В некоторых районах города были слышны мощные взрывы. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - написал Синегубов.

Он добавил, что угроза сохраняется и советует жителям оставаться в безопасных местах до отбоя.

По данным корреспондентов "Суспільне", в Харькове за вечер прогремели 11 взрывов.

Массированные дроновые атаки России

Накануне вечером террористы снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В восточных, центральных и северных областях объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы и работают силы ПВО.

В 00:54 военные сообщили о движении новых групп дронов в направлении Харькова.

В ночь на воскресенье, 25 мая, российские террористы обстреляли 13 областей страны. Для ударов были использованы десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 ударных БпЛА.

В результате атаки погибли 12 человек, более 60 человек получили ранения. Разрушены и повреждены жилые дома и объекты жилой и промышленной инфраструктуры.

В Воздушных силах ВСУ не исключили новых комбинированных атак захватчиков по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковАтака дронов