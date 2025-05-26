Харьков атакуют "Шахеды": в городе прогремели более 10 взрывов

"Харьков и пригород под атакой вражеских БпЛА. В некоторых районах города были слышны мощные взрывы. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - написал Синегубов.

Он добавил, что угроза сохраняется и советует жителям оставаться в безопасных местах до отбоя.

По данным корреспондентов "Суспільне", в Харькове за вечер прогремели 11 взрывов.