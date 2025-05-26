Харьков атакуют "Шахеды": в городе прогремели более 10 взрывов
В Харькове и пригороде прозвучали более десяти взрывов. Город под массированной атакой российских ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова и издание "Суспільне".
"Харьков и пригород под атакой вражеских БпЛА. В некоторых районах города были слышны мощные взрывы. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - написал Синегубов.
Он добавил, что угроза сохраняется и советует жителям оставаться в безопасных местах до отбоя.
По данным корреспондентов "Суспільне", в Харькове за вечер прогремели 11 взрывов.
Массированные дроновые атаки России
Накануне вечером террористы снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В восточных, центральных и северных областях объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы и работают силы ПВО.
В 00:54 военные сообщили о движении новых групп дронов в направлении Харькова.
В ночь на воскресенье, 25 мая, российские террористы обстреляли 13 областей страны. Для ударов были использованы десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 ударных БпЛА.
В результате атаки погибли 12 человек, более 60 человек получили ранения. Разрушены и повреждены жилые дома и объекты жилой и промышленной инфраструктуры.
В Воздушных силах ВСУ не исключили новых комбинированных атак захватчиков по Украине.
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