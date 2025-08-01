У Харкові приліт дрона "Молнія" біля багатоповерхівки: серед постраждалих дитина
Російські окупанти в п'ятницю, 1 серпня, ввечері вдарили по Харкову дроном "Молнія". Постраждала дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
"Зафіксовано удар ворожим дроном "Молнія" по місту. Деталі з'ясовуємо", - розповів міський голова.
Він уточнив, що ворожий безпілотник ударив по місцевості біля багатоповерхівки в Київському районі Харкова.
"На жаль, постраждала дитина", - додав мер.
Оновлено 21:09
Синєгубов уточнив, що також постраждали 25-річна та 35-річна жінки. Їх відвезли до лікарні та вже надають усю необхідну допомогу.
У свою чергу Терехов зазначив, що кількість постраждалих зросла до п'яти. Серед них - 9-річний хлопчик.
Дрон "Молнія"
Російський дрон-камікадзе "Молнія" - це недорогий безпілотник літакового типу. Росіяни вже неодноразово застосовували його для ударів по мирному Харкову.
Безпілотник важить близько 10 кг, має розмах крил приблизно 1,2-1,5 м, і може нести бойове навантаження від 3 до 7 кг. Радіус дії становить до 40 км, максимальна швидкість - близько 80 км/год.
До слова, 14 липня через удар по Харкову дроном "Молнія" було пошкоджено проїжджу частину.