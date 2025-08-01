У Харкові приліт дрона "Молнія" біля багатоповерхівки: серед постраждалих дитина

Російські окупанти в п'ятницю, 1 серпня, ввечері вдарили по Харкову дроном "Молнія". Постраждала дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram .

"Зафіксовано удар ворожим дроном "Молнія" по місту. Деталі з'ясовуємо", - розповів міський голова.

Він уточнив, що ворожий безпілотник ударив по місцевості біля багатоповерхівки в Київському районі Харкова.

"На жаль, постраждала дитина", - додав мер.

Оновлено 21:09

Синєгубов уточнив, що також постраждали 25-річна та 35-річна жінки. Їх відвезли до лікарні та вже надають усю необхідну допомогу.

У свою чергу Терехов зазначив, що кількість постраждалих зросла до п'яти. Серед них - 9-річний хлопчик.