Хант назвал неуместным решение суда ЕС о возможной отмене Brexit

Фото: Джереми Хант (Wikipedia)

Хант отметил, что премьер-министр Тереза Мэй также не была довольна всеми пунктами проекта соглашения

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предупредил законодателей о существовании реальных рисков в случае отклонения парламентом проекта соглашения с ЕС относительно условий выхода Британии из блока. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

После прибытия на встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе Хант отметил, что премьер-министр Тереза Мэй также не была довольна всеми пунктами проекта соглашения, в том числе относительно ирландской границы.

"Но это открывает путь для большинства других вещей, за которые люди голосовали, и мы реально рискуем, если не воспользуемся такой возможностью, пока она у нас есть", - заявил он.

Хант добавил, что решение Европейского Суда о том, что Великобритания может отменить свое решение покинуть блок, не проконсультировавшись с другими государствами-членами ЕС, является "неуместным", поскольку Великобритания намерена покинуть блок 29 марта.

Отметим, 10 декабря Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу Brexit. Мэй отменила решающее голосование в парламенте по вопросу ее одобрения соглашения по Brexit, которое должно было состояться во вторник вечером.

Как писало РБК-Украина, депутаты Палаты общин Великобритании должны были голосовать за соглашение по выходу страны из Евросоюза во вторник, 11 декабря. Также сообщалось, что против соглашения могут проголосовать более 100 парламентариев. Именно такого количества голосов будет достаточно для того, чтобы сделка не была одобрена.