Хант назвав недоречним рішення суду ЄС про можливе скасування Brexit

Фото: Джеремі Хант (Wikipedia)

Хант зазначив, що прем'єр-міністр Тереза Мей також не була задоволена всіма пунктами проекту угоди

Міністр закордонних справ Британії Джеремі Хант попередив законодавців про існування реальних ризиків у разі відхилення парламентом проекту угоди з ЄС щодо умов виходу Британії з блоку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Після прибуття на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі Хант зазначив, що прем'єр-міністр Тереза Мей також не була задоволена всіма пунктами проекту угоди, у тому числі щодо ірландського кордону.

"Але це відкриває шлях для більшості інших речей, за які люди голосували, і ми реально ризикуємо, якщо не скористаємося такою можливістю, поки вона у нас є", - заявив він.

Хант додав, що рішення Європейського Суду про те, що Велика Британія може скасувати своє рішення покинути блок, не проконсультувавшись з іншими державами-членами ЄС, є "недоречним", оскільки Велика Британія має намір покинути блок 29 березня.

Відзначимо, 10 грудня Мей скасувала голосування в парламенті з питання Brexit. Мей скасувала вирішальне голосування в парламенті з питання схвалення її угоди щодо Brexit, яке повинно було відбутися у вівторок ввечері.

Як писало РБК-Україна, депутати Палати громад Великої Британії мали голосувати за угоду щодо виходу країни з Євросоюзу у вівторок, 11 грудня. Також повідомлялося, що проти угоди можуть проголосувати більше 100 парламентарів. Саме такої кількості голосів буде достатньо для того, аби угода не була схвалена.