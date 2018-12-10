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Британія може відмовитися від Brexit в односторонньому порядку, - суд ЄС

Новини » Політика    10.12.2018 - 10:38
Британія може відмовитися від Brexit в односторонньому порядку, - суд ЄС
Ілюстративне фото (Max Pixel)

Відзначимо, в неділю в Лондоні на мітинг на підтримку Brexit вийшли тисячі людей

Великобританія може відмовитись від Brexit в односторонньому порядку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

Британія може відмовитися від Brexit в односторонньому порядку, - суд ЄС

Відповідне рішення у понеділок ухвалив Європейський суд, який є вищою судовою інстанцією ЄС.

"Великобританія має право безперешкодно і в односторонньому порядку відкликати повідомлення про намір вийти з ЄС", - підкреслюється у постанові.

Додамо також, видання The Guardian відзначає, що рішення суду, яке не може бути оскаржене, підстьобне дискусію про проведення другого референдуму про Brexit у країні.

Як писало РБК-Україна раніше, в Лондоні 9 грудня тисячі людей з банерами та прапорами вийшли на мітинг у підтримку Brexit. Акцію організувала британська євроскептичні Партія незалежності і деякі інші організації. Так, учасники демонстрації вимагали поліпшення угоди про Brexit.

Нагадаємо, глава уряду Британії Тереза ​​Мей заявляла, що в разі провалу голосування по угоді про вихід Британії з ЄС (Brexit) вона може втратити свою посаду.

При цьому міністр з питань Brexit Стівен Барклі заявив, що Тереза ​​Мей може залишитися на посаді в разі програшу на голосуванні.

У Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг на підтримку Brexit Мей може залишитися на посаді після голосування щодо Brexit, - Барклі
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