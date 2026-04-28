Хаменеї формальний лідер? Reuters дізналося, хто насправді керує Іраном

Високопоставлений представник уряду Пакистану, знайомий із перебігом переговорів, заявив, що в Ірані зараз відсутній єдиний центр ухвалення рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Зміна балансу влади

Через два місяці війни зі США та Ізраїлем в Ірані змінилася структура управління. Як зазначає Reuters, країна відійшла від колишньої моделі, за якої верховний лідер мав вирішальне слово з ключових питань.

Після загибелі аятоли Алі Хаменеї в перший день конфлікту і посилення ролі його сина Моджтаби система почала трансформуватися.

Роль Моджтаби Хаменеї

Незважаючи на формальне становище на вершині влади, Моджтаба Хаменеї, за інформацією джерел, здебільшого виконує функцію легітимізації рішень. Ключові ініціативи виходять не від нього, а від військових керівників.

Посилення впливу КВІР

На тлі війни центр управління змістився у вузьке коло, пов'язане з Вищою радою національної безпеки, офісом верховного лідера і Корпусом вартових ісламської революції.

Саме КВІР, за словами чиновників і аналітиків, сьогодні відіграє провідну роль як у військовій стратегії, так і в політичних рішеннях.

Проблеми з переговорами

"Іранці надзвичайно повільно реагують", - зазначив пакистанський чиновник. "Очевидно, що немає єдиної структури командування, яка б ухвалювала рішення. Іноді їм потрібно від 2 до 3 днів, щоб відповісти".

Експерти підкреслюють, що головною складністю залишається розрив між пропозиціями Вашингтона і позицією жорсткої лінії всередині КВІР.

Хто веде діалог

На дипломатичному рівні переговори веде міністр закордонних справ Аббас Аракчі.

До процесу також приєднався спікер парламенту Мохаммед Бакер Калібаф, раніше пов'язаний із КВІР.

При цьому, за даними джерел, ключову роль на місцях відіграє командир корпусу Ахмад Вахіді.

Обмежена публічність

Моджтаба Хаменеї після важких поранень не з'являється на публіці і взаємодіє через представників КВІР або за допомогою захищеного зв'язку.

Водночас іранська влада офіційно відкидає наявність розбіжностей щодо переговорів зі США.