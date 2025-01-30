ХАМАС звільнив з полону ізраїльську військовослужбовицю

"Уряд Ізраїлю обіймає солдатку Армії оборони Ізраїлю Агам Бергер. Її сім'я отримала інформацію про передачу дівчини нашим силам. Уряд і служби безпеки нададуть всебічну підтримку їй та її родині", - відзначив Нетаньягу.

Як пише The Times of Israel, Бергер була передана представникам Червоного Хреста в Джабалії, після чого її передали ЦАХАЛу в районі Нецарімського коридору.