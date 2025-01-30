ХАМАС освободил из плена израильскую военнослужащую

Исламистское движение ХАМАС, в рамках соглашения с Израилем, освободило из плена военнослужащую Армии обороны (ЦАХАЛ) Агам Бергер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
"Правительство Израиля обнимает солдатку Армии обороны Израиля Агам Бергер. Ее семья получила информацию о передаче девушки нашим силам. Правительство и службы безопасности окажут всестороннюю поддержку ей и ее семье", - отметил Нетаньяху.
Как пишет The Times of Israel, Бергер была передана представителям Красного Креста в Джабалии, после чего ее передали ЦАХАЛу в районе Нецаримского коридора.
Израиль и ХАМАС недавно заключили соглашение об освобождении исламистским движением заложников в Секторе Газа, а также прекращении огня на территории анклава. Соглашение начало действовать уже 19 января, когда ХАМАС освободил первых трех израильских заложниц, а Израиль - 90 палестинских заключенных.
Уже 27 января Тель-Авив разрешил гражданским возвращаться на север Сектора Газа.
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