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ХАМАС звільнив з полону ізраїльську військовослужбовицю

Четвер 30 січня 2025 11:24
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ХАМАС звільнив з полону ізраїльську військовослужбовицю Фото: Агам Бергер, військова ЦАХАЛу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ісламістський рух ХАМАС, в рамках угоди з Ізраїлем, звільнив з полону військовослужбовицю Армії оборони (ЦАХАЛ) Агам Бергер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу.

"Уряд Ізраїлю обіймає солдатку Армії оборони Ізраїлю Агам Бергер. Її сім'я отримала інформацію про передачу дівчини нашим силам. Уряд і служби безпеки нададуть всебічну підтримку їй та її родині", - відзначив Нетаньягу.

Як пише The Times of Israel, Бергер була передана представникам Червоного Хреста в Джабалії, після чого її передали ЦАХАЛу в районі Нецарімського коридору.

Угода між ХАМАСом та Ізраїлем

Ізраїль та ХАМАС нещодавно уклали угоду про звільнення ісламістським рухом заручників у Секторі Газа, а також припинення вогню на території анклаву. Угода почала діяти вже 19 січня, коли ХАМАС звільнив перших трьох ізраїльських заручниць, а Ізраїль - 90 палестинських ув'язнених.

Вже 27 січня Тель-Авів дозволив цивільним повертатись на північ Сектора Газа.

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