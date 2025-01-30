ХАМАС освободил из плена израильскую военнослужащую

Исламистское движение ХАМАС, в рамках соглашения с Израилем, освободило из плена военнослужащую Армии обороны (ЦАХАЛ) Агам Бергер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху .

"Правительство Израиля обнимает солдатку Армии обороны Израиля Агам Бергер. Ее семья получила информацию о передаче девушки нашим силам. Правительство и службы безопасности окажут всестороннюю поддержку ей и ее семье", - отметил Нетаньяху.

Как пишет The Times of Israel, Бергер была передана представителям Красного Креста в Джабалии, после чего ее передали ЦАХАЛу в районе Нецаримского коридора.