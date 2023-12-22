ХАМАС заявив, що не відпустить заручників до завершення війни

У своїй заяві ХАМАС сказав: "Існує палестинське національне рішення про те, що не повинно бути жодних розмов про полонених або угод про обмін, окрім як після повного припинення агресії".

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня бойовики палестинського руху ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали, викрадали і катували військових і мирних людей, а також ракетами обстрілювали міста. У відповідь Тель-Авів оголосив про початок у Секторі Газа наземної операції "Залізні мечі".

Наприкінці листопада Ізраїль підписав із ХАМАСом угоду про припинення вогню і звільнення заручників.

Перемир'я тривало до 1 грудня і було зірване через обстріл ХАМАСом території Ізраїлю.

20 грудня Тель-Авів запропонував призупинити бойові дії у Газі щонайменше на один тиждень для обміну полоненими, однак, за даними ЗМІ, ХАМАС відмовив.