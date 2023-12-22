UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ХАМАС заявив, що не відпустить заручників до завершення війни

Фото: ХАМАС заявляє, що не відпустить заручників до завершення війни (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Палестинські бойовики ХАМАС виключили можливість подальшого звільнення заручників, доки Ізраїль не погодиться на повне припинення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У своїй заяві ХАМАС сказав: "Існує палестинське національне рішення про те, що не повинно бути жодних розмов про полонених або угод про обмін, окрім як після повного припинення агресії".

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня бойовики палестинського руху ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали, викрадали і катували військових і мирних людей, а також ракетами обстрілювали міста. У відповідь Тель-Авів оголосив про початок у Секторі Газа наземної операції "Залізні мечі".

Наприкінці листопада Ізраїль підписав із ХАМАСом угоду про припинення вогню і звільнення заручників.

Перемир'я тривало до 1 грудня і було зірване через обстріл ХАМАСом території Ізраїлю.

20 грудня Тель-Авів запропонував призупинити бойові дії у Газі щонайменше на один тиждень для обміну полоненими, однак, за даними ЗМІ, ХАМАС відмовив.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїль