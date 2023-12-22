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ХАМАС заявил, что не отпустит заложников до завершения войны

Фото: ХАМАС заявляет, что не отпустит заложников до завершения войны (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Палестинские боевики ХАМАС исключили возможность дальнейшего освобождения заложников, пока Израиль не согласится на полное прекращение боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В своем заявлении ХАМАС сказал: "Существует палестинское национальное решение о том, что не должно быть никаких разговоров о пленных или соглашениях об обмене, кроме как после полного прекращения агрессии".

Война Израиля с ХАМАС

7 октября боевики палестинского движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали, похищали и пытали военных и мирных людей, а также ракетами обстреливали города. В ответ Тель-Авив объявил о начале в секторе Газа наземной операции "Железные мечи".

В конце ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Перемирие длилось до 1 декабря и было сорвано из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

20 декабря Тель-Авив предложил приостановить боевые действия в Газе минимум на одну неделю для обмена пленными, однако, по данным СМИ, ХАМАС отказал.

 

 

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