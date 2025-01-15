ХАМАС схвалив угоду з Ізраїлем про припинення вогню у Секторі Газа, - ЗМІ

Угода між Ізраїлем та ХАМАСом

Нагадаємо, переговори між Ізраїлем і ХАМАС про припинення вогню і звільнення заручників уже кілька місяців перебувають у глухому куті, попри зусилля президента США Джо Байдена.

Тим часом обраний президент США Дональд Трамп попередив, що "все пекло вибухне", якщо заручники не будуть звільнені до його інавгурації 20 січня.

Вчора повідомлялося, що ХАМАС підтримав проєкт угоди щодо припинення вогню на території Сектора Газа, а також звільнення десятків заручників.

Сьогодні ЗМІ повідомляли, що декларація про звільнення заручників у Секторі Газа очікується найближчим часом. Лідер ХАМАСу Мохаммед Сінвар схвалив угоду про припинення вогню.

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