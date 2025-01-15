ХАМАС одобрил соглашение с Израилем о прекращении огня в Секторе Газа, - СМИ

Соглашение между Израилем и ХАМАСом

Напомним, переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников уже несколько месяцев находятся в тупике, несмотря на усилия президента США Джо Байдена.

Тем временем избранный президент США Дональд Трамп предупредил, что "весь ад взорвется", если заложники не будут освобождены до его инаугурации 20 января.

Вчера сообщалось, что ХАМАС поддержал проект соглашения о прекращении огня на территории Сектора Газа, а также освобождении десятков заложников.

Сегодня СМИ сообщали, что декларация об освобождении заложников в Секторе Газа ожидается в ближайшее время. Лидер ХАМАСа Мохаммед Синвар одобрил соглашение о прекращении огня.

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