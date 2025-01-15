ХАМАС одобрил соглашение с Израилем о прекращении огня в Секторе Газа, - СМИ

Террористическая группировка ХАМАС одобрила соглашение с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа. Свой ответ передала посредникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post, CNN и Sky News.
Официальный представитель ХАМАСа сообщил, что соглашение о прекращении огня достигнуто.
Другой чиновник, проинформированный о соглашении, подтвердил информацию.
Отмечается, что соглашение включает шестинедельный начальный этап прекращения огня, постепенный вывод израильских сил, освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и освобождение палестинских заложников, удерживаемых Израилем.
Стоит отметить, что официальных заявлений по этому поводу еще не было.
Напомним, переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников уже несколько месяцев находятся в тупике, несмотря на усилия президента США Джо Байдена.
Тем временем избранный президент США Дональд Трамп предупредил, что "весь ад взорвется", если заложники не будут освобождены до его инаугурации 20 января.
Вчера сообщалось, что ХАМАС поддержал проект соглашения о прекращении огня на территории Сектора Газа, а также освобождении десятков заложников.
Сегодня СМИ сообщали, что декларация об освобождении заложников в Секторе Газа ожидается в ближайшее время. Лидер ХАМАСа Мохаммед Синвар одобрил соглашение о прекращении огня.
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