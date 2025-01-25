ХАМАС передав Червоному Хресту чотирьох ізраїльських заручниць-військових

Чотири звільнені жінки-військослужбовиці вийшли на сцену, встановлену ХАМАС на площі в місті Газа перед їх звільненням.

Зараз Червоний Хрест доставляє заручників до сил оборони Ізраїлю та Шин Бет у Секторі Гази. 7 жовтня 2023 року всіх чотирьох викрали з поста в кібуці Нахаль-Оз.

Ізраїль, своєю чергою, сьогодні має звільнити 200 палестинських в'язнів, зокрема 121 особу, яка відбувала довічне ув'язнення.

При цьому, як передає Times of Israel з посиланням на заяву ХАМАС, 70 із 200 палестинських ув'язнених, яких Ізраїль має звільнити сьогодні, будуть депортовані за межі Гази та Західного берега.

Так, Ізраїль заявив, що палестинців, засуджених за вбивство ізраїльтян, слід назавжди депортувати, якщо вони будуть звільнені згідно з угодою про припинення вогню, і їм не дозволять повернутися до домівок на Західному березі річки Йордан або в Газі.