ХАМАС передал Красному Кресту четырех израильских заложниц-военных

ХАМАС передал Красному Кресту четырех израильских заложниц. Речь идет о Карине Ариев, Даниэле Гильбоа, Нааме Леви и Лири Эльбаг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Четыре освобожденные женщины-военнослужащие вышли на сцену, установленную ХАМАС на площади в городе Газа перед их освобождением.
Сейчас Красный Крест доставляет заложников в силы обороны Израиля и Шин Бет в Секторе Газа. 7 октября 2023 года всех четырех похитили с поста в кибуце Нахаль-Оз.
Израиль, в свою очередь, сегодня должен освободить 200 палестинских заключенных, в том числе 121 человека, который отбывал пожизненное заключение.
При этом, как передает Times of Israel со ссылкой на заявление ХАМАС, 70 из 200 палестинских заключенных, которых Израиль должен освободить сегодня, будут депортированы за пределы Газы и Западного берега.
Так, Израиль заявил, что палестинцев, осужденных за убийство израильтян, следует навсегда депортировать, если они будут освобождены в соответствии с соглашением о прекращении огня, и им не позволят вернуться в дома на Западном берегу реки Иордан или в Газе.
ХАМАС одобрил соглашение с Израилем об освобождении заложников в Секторе Газа и о прекращении огня. Освобождение первых трех заложников, которое прошло около недели назад, проходило не без сложностей.
18 января Израиль должен был получить имена первых трех заложников, которых освободят. Но список Израиль в указанный срок так и не получил.
У Нетаньяху заявили, что ХАМАС затягивает с передачей списков заложников, поэтому это может задержать реализацию соглашения. Но 19 января все же ХАМАС освободил трех израильских заложников.
Напомним, 24 января, ХАМАС обнародовал имена четырех израильских заложниц. Их планировали освободить как раз сегодня, 25 января.
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