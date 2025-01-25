ХАМАС передал Красному Кресту четырех израильских заложниц-военных

Четыре освобожденные женщины-военнослужащие вышли на сцену, установленную ХАМАС на площади в городе Газа перед их освобождением.

Сейчас Красный Крест доставляет заложников в силы обороны Израиля и Шин Бет в Секторе Газа. 7 октября 2023 года всех четырех похитили с поста в кибуце Нахаль-Оз.

Израиль, в свою очередь, сегодня должен освободить 200 палестинских заключенных, в том числе 121 человека, который отбывал пожизненное заключение.

При этом, как передает Times of Israel со ссылкой на заявление ХАМАС, 70 из 200 палестинских заключенных, которых Израиль должен освободить сегодня, будут депортированы за пределы Газы и Западного берега.

Так, Израиль заявил, что палестинцев, осужденных за убийство израильтян, следует навсегда депортировать, если они будут освобождены в соответствии с соглашением о прекращении огня, и им не позволят вернуться в дома на Западном берегу реки Иордан или в Газе.