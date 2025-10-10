ХАМАС оголосив про закінчення війни "під гарантії США"

Переговорник від палестинського руху ХАМАС Халіл аль-Хайя виступив із першою промовою після досягнення угоди. Він підтвердив її умови та заявив, що угруповання отримало від США гарантії завершення війни.

"Ми діяли відповідально щодо плану Трампа. Сьогодні ми оголошуємо про угоду щодо завершення війни, виведення (ізраїльських військ) зі Смуги та проведення обміну полоненими. Ми отримали гарантії від посередників і американців, що війна завершена безстроково", - сказав Халіл аль-Хайя.

Він також подякував країнам Близького Сходу, які були посередниками в досягненні домовленостей, - Єгипту, Катару й Туреччині, а також Ірану та Ємену.

Згідно з домовленістю, Ізраїль звільнить всіх ув’язнених палестинських жінок та дітей. Угруповання отримало гарантії від США, арабських посередників і Туреччини, що війна проти Гази завершена назавжди. Угода також передбачає відкриття прикордонного переходу Рафах у двох напрямках.

Аль-Хайя підтвердив, що угода передбачає звільнення 250 палестинських в’язнів, засуджених до довічного ув’язнення, а також 1700 ув’язнених із Гази, заарештованих після вторгнення бойовиків угруповання 7 жовтня 2023 року.

Водночас, пізніші етапи угоди, які передбачають роззброєння ХАМАС і повне виведення Ізраїлю з Гази, ще не узгоджені.

Міністр закордонних справ Гідеон Саар заявив, що Ізраїль не готується відновлювати бойові дії.