ХАМАС объявил об окончании войны "под гарантии США"

Иллюстративное фото: боевики палестинского движения ХАМАС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Палестинская группировка ХАМАС объявила о бессрочном завершении войны и начале постоянного перемирия с Израилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Reuters.

Переговорщик от палестинского движения ХАМАС Халил аль-Хайя выступил с первой речью после достижения соглашения. Он подтвердил его условия и заявил, что группировка получила от США гарантии завершения войны.

"Мы действовали ответственно по плану Трампа. Сегодня мы объявляем о соглашении о завершении войны, выводе (израильских войск) из Полосы и проведении обмена пленными. Мы получили гарантии от посредников и американцев, что война завершена бессрочно", - сказал Халил аль-Хайя.

Он также поблагодарил страны Ближнего Востока, которые были посредниками в достижении договоренностей, - Египет, Катар и Турцию, а также Иран и Йемен.

Согласно договоренности, Израиль освободит всех заключенных палестинских женщин и детей. Группировка получила гарантии от США, арабских посредников и Турции, что война против Газы завершена навсегда. Соглашение также предусматривает открытие пограничного перехода Рафах в двух направлениях.

Аль-Хайя подтвердил, что соглашение предусматривает освобождение 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1700 заключенных из Газы, арестованных после вторжения боевиков группировки 7 октября 2023 года.

В то же время, более поздние этапы соглашения, которые предусматривают разоружение ХАМАС и полный вывод Израиля из Газы, еще не согласованы.

Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что Израиль не готовится возобновлять боевые действия.

Соглашение между Израилем и ХАМАС

На прошлой неделе Соединенные Штаты разработали мирный план по завершению войны между Израилем и группировкой ХАМАС.

Он состоит из 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира" под руководством Трампа и экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

9 октября Трамп сообщил о достижении договоренностей между Израилем и группировкой ХАМАС по реализации первого этапа мирного плана.

Президент также назвал дату начала обмена заложниками. уточнил, что освобождение заложников начнется в понедельник, 13 октября.

В начале следующей недели Трамп посетит Израиль, запланировано выступление лидера в Кнессете.

