ХАМАС объявил об окончании войны "под гарантии США"

Палестинская группировка ХАМАС объявила о бессрочном завершении войны и начале постоянного перемирия с Израилем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Reuters.
Переговорщик от палестинского движения ХАМАС Халил аль-Хайя выступил с первой речью после достижения соглашения. Он подтвердил его условия и заявил, что группировка получила от США гарантии завершения войны.
"Мы действовали ответственно по плану Трампа. Сегодня мы объявляем о соглашении о завершении войны, выводе (израильских войск) из Полосы и проведении обмена пленными. Мы получили гарантии от посредников и американцев, что война завершена бессрочно", - сказал Халил аль-Хайя.
Он также поблагодарил страны Ближнего Востока, которые были посредниками в достижении договоренностей, - Египет, Катар и Турцию, а также Иран и Йемен.
Согласно договоренности, Израиль освободит всех заключенных палестинских женщин и детей. Группировка получила гарантии от США, арабских посредников и Турции, что война против Газы завершена навсегда. Соглашение также предусматривает открытие пограничного перехода Рафах в двух направлениях.
Аль-Хайя подтвердил, что соглашение предусматривает освобождение 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1700 заключенных из Газы, арестованных после вторжения боевиков группировки 7 октября 2023 года.
В то же время, более поздние этапы соглашения, которые предусматривают разоружение ХАМАС и полный вывод Израиля из Газы, еще не согласованы.
Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что Израиль не готовится возобновлять боевые действия.
На прошлой неделе Соединенные Штаты разработали мирный план по завершению войны между Израилем и группировкой ХАМАС.
Он состоит из 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира" под руководством Трампа и экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра.
9 октября Трамп сообщил о достижении договоренностей между Израилем и группировкой ХАМАС по реализации первого этапа мирного плана.
Президент также назвал дату начала обмена заложниками. уточнил, что освобождение заложников начнется в понедельник, 13 октября.
В начале следующей недели Трамп посетит Израиль, запланировано выступление лидера в Кнессете.