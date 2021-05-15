ХАМАС объявил о приостановке обстрелов Тель-Авива на два часа

Боевое крыло контролирующего Сектор Газа движения ХАМАС объявило о приостановке ракетных ударов по Тель-Авиву на два часа. Приказ об этом отдал начальник генштаба группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" Мухаммад Аль-Дейфа.

"В соответствии с приказом главы генштаба Абу Халеда Мухаммеда ад-Дейфа комендантский час в Тель-Авиве и его окрестностях отменяется на два часа - с 22:00 субботы до 00:00 воскресенья (совпадает с киевским - ред.)", - приводит издание слова представителя боевого крыла ХАМАС.

Напомним, ХАМАС пообещал нанести удар по Тель-Авиву и центральной части Израиля, если израильские военные продолжат разрушать многоэтажные жилые дома в Газе. Сегодня ВВС Израиля разрушили одно высотное здание в анклаве, где находились офисы местных и международных СМИ.

После этого президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в Секторе Газа. Нетаньяху подчеркнул, что военные делают все, чтобы не причинить вреда гражданским.

Отметим, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По данным на вечер 14 мая, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.