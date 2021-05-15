Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в Секторе Газа после удара Израиля по высотке

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в Секторе Газа после удара израильских ВВС по высотному зданию , где находились офисы местных и международных СМИ. Нетаньяху подчеркнул, что военные делают все, чтобы не причинить вреда гражданским.

"Во время сегодняшнего звонка Нетаньяху проинформировал Байдена об операциях Израиля в Секторе Газа и о том, какие шаги в будущем он планирует там предпринять", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нетаньяху поблагодарил Байдена за "непоколебимую поддержку" США права Израиля на самозащиту. Премьер также подчеркнул в разговоре, что израильские военные делают все, чтобы "не причинить вреда ни в чем не повинным гражданам". По его словам, об ударах население предупреждают заранее и дают время на то, чтобы покинуть зоны их нанесения.

"Доказательством этого является то, что в высотных зданиях, где есть террористические объекты, атакованных ЦАХАЛом, их жителям дается время на эвакуацию", - отмечается в сообщении.