ХАМАС не хочет сделки, группировку нужно уничтожить, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС не хочет сделки по заложникам. Он добавил, что полон решимости уничтожить группировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Заявление Нетаньяху последовало после недавно опубликованных видео, на которых запечатлены два сильно истощенных заложников в Секторе Газа.

По словам Нетаньяху, эти ролики доказывают, что ХАМАС не заинтересован в достижении сделки об освобождении заложников. Кроме того, эти кадры укрепили его решить "ликвидировать" террористическую группировку.

"Я прекрасно понимаю, чего хочет ХАМАС. Ему не нужна сделка. Он хочет нас сломить - этими ужасающими видео, этой лживой пропагандой ужасов, которую он распространяет по всему миру", - говорит Нетаньяху.

Обращаясь к израильской общественности, премьер заявил, что был "шокирован ужасающими видео", после чего поговорил с семьями заложников. Он добавил, что ХАМАС морит пленных голодом "так же, как нацисты морили голодом евреев".

"Но мы не сломаемся. Я полон еще большей решимости освободить наших пленных сыновей, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше никогда не будет представлять угрозу Израилю", - резюмировал Нетаньяху.