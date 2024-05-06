ХАМАС атакував ракетами КПП на в'їзді до Сектору Газа, загинули військові Ізраїлю

В неділю, 5 травня, озброєне крило палестинського угрупування ХАМАС атакувало ракетами контрольно-пропускний пункт (КПП) в'їзду до Сектору Газа. Внаслідок атаки загинули троє ізраїльських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що 10 снарядів були випущені з міста Рафах на півдні Сектора Газа в район КПП, що зараз закритий для вантажівок, які прямують до прибережного анклаву.

В ХАМАС повідомили, що випустили ракети по ізраїльській військовій базі біля переходу, але не уточнило місце їх запуску. Джерела терористів зазначили, що мішенню обстрілу був не комерційний перехід.

Ізраїль заявив, що внаслідок нападу загинули троє солдатів ЦАХАЛ, ще 11 військових були серйозно поранені.

Удар помсти

Незабаром після атаки ХАМАС, ізраїльська авіація завдала удару по будинку в Рафаху. За даними палестинського Мінохорони здров'я, внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, кілька зазнали поранень.

Ізраїльські військові підтвердили факт контрудару, заявивши, що він вразив пускову установку, з якої були випущені снаряди терористів, а також розташовану поруч "військову споруду".

"Запуски, здійснені ХАМАС поблизу КПП Рафах ... є яскравим прикладом систематичної експлуатації терористичною організацією гуманітарних об'єктів і просторів, а також продовження використання ними цивільного населення Гази в якості живого щита", - йдеться у повідомленні.

ХАМАС заперечує, що використовує цивільне населення Рафаху як живий щит. У місті біля кордону з Єгиптом проживає більше мільйона палестинських біженців.

Атака сталася в розпал переговорів про припинення вогню, що проходять у Каїрі, та ставить під сумнів імовірність швидкого досягнення угоди.