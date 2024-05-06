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ХАМАС атаковал ракетами КПП на въезде в Сектор Газа, погибли военные Израиля

Сектор Газа, Израиль, Понедельник 06 мая 2024 01:22
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ХАМАС атаковал ракетами КПП на въезде в Сектор Газа, погибли военные Израиля Фото: террористы ХАМАС убили трех израильских военных (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В воскресенье, 5 мая, вооруженное крыло палестинской группировки ХАМАС атаковало ракетами контрольно-пропускной пункт (КПП) въезда в Сектор Газа. В результате атаки погибли трое израильских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что 10 снарядов были выпущены из города Рафах на юге Сектора Газа в район КПП, который сейчас закрыт для грузовиков, следующих в прибрежный анклав.

В ХАМАС сообщили, что выпустили ракеты по израильской военной базе вблизи перехода, но не уточнило место их запуска. Источники террористов отметили, что мишенью обстрела был не коммерческий переход.

Израиль заявил, что в результате нападения погибли трое солдат ЦАХАЛ, еще 11 военных были серьезно ранены.

Удар мести

Вскоре после атаки ХАМАС, израильская авиация нанесла удар по дому в Рафахе. По данным палестинского Минздрава, в результате атаки погибли девять человек, несколько получили ранения.

Израильские военные подтвердили факт контрудара, заявив, что он поразил пусковую установку, из которой были выпущены снаряды террористов, а также расположенное рядом "военное сооружение".

"Запуски, осуществленные ХАМАС вблизи КПП Рафах ... являются ярким примером систематической эксплуатации террористической организацией гуманитарных объектов и пространств, а также продолжения использования ими гражданского населения Газы в качестве живого щита", - говорится в сообщении.

При этом ХАМАС отрицает, что использует гражданское население Рафаха в качестве живого щита. В городе у границы с Египтом проживает более миллиона палестинских беженцев.

Атака произошла в разгар проходящих в Каире переговоров о прекращении огня, и ставит под сомнение вероятность быстрого достижения соглашения.

Мирные переговоры между Израилем и ХАМАС

Война началась после того, как 7 октября 2023 года террористы напали на Израиль и только за первый день убили 1200 человек и захватили 252 заложника.

В конце октября армия Израиля начала военную операцию в Секторе Газа против ХАМАС, которая продолжается до сих пор.

В начале года США, Египет и Катар предложили план прекращения огня, согласно которому стороны обменивают заложников, а Тель-Авив выводит войска из региона и прекращает военную операцию против исламистов. Переговоры продолжаются до сих пор.

Издание СNN не исключило, что стороны могут договориться о прекращении огня уже в ближайшие дни.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вероятность заключения мира с ХАМАС, поскольку это только приблизит следующую войну.

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