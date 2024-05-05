Прем'єр Ізраїлю відкинув можливість підписання мирної угоди з ХАМАС

Ізраїль відкидає можливість укладання мирної угоди з бойовиками ХАМАС. Там вважають, що це лише наблизить наступний конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, якого цитує The Times of Israel.

Нетаньяху записав звернення на тлі чуток, що нібито Ізраїль та ХАМАС збираються підписати угоду про припинення вогню. Він категорично відкинув можливість укладання такої угоди.

"Ми не готові прийняти ситуацію, коли батальйони ХАМАС вийдуть зі своїх бункерів, знову візьмуть контроль над Газою, відновлять свою військову інфраструктуру та повернуться до погроз громадянам Ізраїлю в навколишніх громадах, у містах на півдні і в усіх куточках країни", - сказав він.

Прем'єр наголосив, що не погодиться на умови бойовиків, які фактично означатимуть капітуляцію Ізраїля. Тому країна продовжуватиме бойові дії, "доки не буде досягнуто всіх цілей".

Нетаньяху також зазначив, що відповідна угода лише наблизить наступний конфлікт і дозволить ХАМАС вчинити ще одну бійню в майбутньому. Але він додав, що Ізраїль все ще відкритий до угоди, але ХАМАС "залишається на своїх позиціях".