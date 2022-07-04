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Хакеры заявили о самой масштабной утечке данных в истории Китая, - Bloomberg

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 12:54
Хакеры заявили о самой масштабной утечке данных в истории Китая, - Bloomberg Фото: хакеры заявили о масштабная утечка данных в истории Китая (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Неизвестные хакеры заявили о краже данных около миллиарда жителей Китая после взлома базы данных полиции Шанхая. Эксперты назвали это самой большой утечкой данных в истории страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Хакеры предлагают продать более 23 терабайтов похищенных данных за 10 биткоинов.

База данных включает:

  • имена;
  • адреса проживания;
  • места рождения;
  • национальные идентификаторы;
  • номера телефонов;
  • информацию об уголовных делах.

Масштаб утечки вызвал шок у специалистов по кибербезопасности и различные спекуляции относительно правдивости заявления хакеров.

Между тем основатель и главный исполнительный директор криптовалютной биржи Binance Чжао Чанпэн заявил, что его компания обнаружила утечку миллиарда записей резидентов "из одной азиатской страны", после чего ужесточила процедуру проверки.

Власти Шанхая, со своей стороны, пока никоим образом не прокомментировали ситуацию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 3 июля, хакеры взломали аккаунты британской армии в Twitter и YouTube.

Также недавно российские хакеры провели кибератаки на несколько норвежских компаний в результате работа веб-ресурсов предприятий была нарушена.

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