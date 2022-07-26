Хакеры продолжают атаковать украинцев "вирусными" письмами: что придумали в этот раз

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу быстрого реагирования на компьютерные инциденты CETR-UA .

На частные адреса e-mail украинцы получают письма с темами "Информационный бюллетень" и "Боевое распоряжение". Отмечается, что открытие приложений, содержащиеся в письмах, приведет к запуску на компьютере вредоносной программы GammaLoad.PS1_v2.

Атаку связывают с хакерской группировкой ФСБ России - группой UAC-0010 (Armageddon).

Добавим, что с начала полномасштабной агрессии России против Украины группа активно атакует критическую информационную инфраструктуру Украины. При этом киберпреступники обычно используют болезненные для украинцев темы. Например, в мае во время аналогичной атаки члены Armageddon спекулировали на теме оккупированного Херсона.