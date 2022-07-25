Украинцам рассылают электронные письма, похищающие данные: как их распознать

Хакеры массово распространяют среди украинцев опасные электронные письма с темой "Окончательный платеж" и одноименным вложением в виде TGZ-архива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу быстрого реагирования на компьютерные инциденты CETR-UA.

Отмечается, что открытие архива приведет к загрузке на компьютере вредоносных программ и, как следствие, краже данных. Кибератаку связывают с группировкой UAC-0041 (российские хактивисты).