Хакери продовжують атакувати українців "вірусними" листами: що вигадали цього разу

Хакери масово розповсюджують серед українців небезпечні електронні листи начебто від Національної академії Служби безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу швидкого реагування на комп'ютерні інциденти CETR-UA.
На приватні адреси e-mail українці отримують листи із темами "Інформаційний бюлетень" та "Бойове розпорядження". Зазначається, що відкриття додатків, що містяться у листах, призведе до запуску на комп’ютері шкідливої програми GammaLoad.PS1_v2.
Атаку пов’язують із хакерським угрупованням ФСБ Росії - групою UAC-0010 (Armageddon).
Додамо, що від початку повномасштабної агресії Росії проти України група активно атакує критичну інформаційну інфраструктуру України. При цьому кіберзловмисники зазвичай використовують болючі для українців теми. Наприклад, у травні під час аналогічної атаки члени Armageddon спекулювали на темі окупованого Херсона.
Нагадаємо, українцям також розсилали електронні листи, що викрадають дані.
Окрім того, закарпатські ЗМІ отримували фейкові листи про нібито примусову мобілізацію місцевих угорців.