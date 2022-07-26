Хакери продовжують атакувати українців "вірусними" листами: що вигадали цього разу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу швидкого реагування на комп'ютерні інциденти CETR-UA .

На приватні адреси e-mail українці отримують листи із темами "Інформаційний бюлетень" та "Бойове розпорядження". Зазначається, що відкриття додатків, що містяться у листах, призведе до запуску на комп’ютері шкідливої програми GammaLoad.PS1_v2.

Атаку пов’язують із хакерським угрупованням ФСБ Росії - групою UAC-0010 (Armageddon).

Додамо, що від початку повномасштабної агресії Росії проти України група активно атакує критичну інформаційну інфраструктуру України. При цьому кіберзловмисники зазвичай використовують болючі для українців теми. Наприклад, у травні під час аналогічної атаки члени Armageddon спекулювали на темі окупованого Херсона.