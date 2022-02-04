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Хакеры обокрали криптосеть Wormhole на 320 млн долларов

Автор: Сергей Пышкин

Криптосеть Wormhole потеряла 320 млн долларов в результате кибератаки. Хакеры воспользовались уязвимостью моста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Cointelegraph.

Что такое Wormhole?

Это платформа, которая позволяет пользователям передавать криптовалюту через различные блокчейны. Она блокирует входной токен в смартконтракте и создает обернутую версию сохраненного токена, который можно перенести в другую цепочку.

Wormhole поддерживает блокчейны:

  • Solana;
  • Avalanche;
  • Oasis;
  • Binance Smart Chain;
  • Ethereum;
  • Polygon;
  • Terra.

Платформа отключила свою сеть во время расследования и анализа уязвимости. Оказалось, что хакеры похитили 120 тысяч токенов Ether на блокчейне Solana. 80 тысяч были конвертированы, остальные же - проданы.

Wormhole направила сообщение хакерам с предложением вознаграждения в размере 10 млн долларов за информацию об уязвимости системы и возврате похищенных средств.

Напомним, РБК-Украина писало о студенте из Украины, которого разоблачили на сбыте баз данных более 20 миллионов граждан.

Также в нашей стране стал доступен криптовалютный кошелек от Wirex.

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