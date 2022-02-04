Хакеры обокрали криптосеть Wormhole на 320 млн долларов

Криптосеть Wormhole потеряла 320 млн долларов в результате кибератаки. Хакеры воспользовались уязвимостью моста.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Cointelegraph.
Это платформа, которая позволяет пользователям передавать криптовалюту через различные блокчейны. Она блокирует входной токен в смартконтракте и создает обернутую версию сохраненного токена, который можно перенести в другую цепочку.
Wormhole поддерживает блокчейны:
Платформа отключила свою сеть во время расследования и анализа уязвимости. Оказалось, что хакеры похитили 120 тысяч токенов Ether на блокчейне Solana. 80 тысяч были конвертированы, остальные же - проданы.
Wormhole направила сообщение хакерам с предложением вознаграждения в размере 10 млн долларов за информацию об уязвимости системы и возврате похищенных средств.
Напомним, РБК-Украина писало о студенте из Украины, которого разоблачили на сбыте баз данных более 20 миллионов граждан.
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