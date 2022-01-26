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Криптовалютный кошелек от Wirex доступен в Украине. Компания заинтересована в локальных разработчиках

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Киев, Среда 26 января 2022 16:22
Криптовалютный кошелек от Wirex доступен в Украине. Компания заинтересована в локальных разработчиках Фото: криптовалютный кошелек от Wirex доступен в Украине (Michael Förtsch)
Автор: Артем Горовенко

Британская крипто-процессинговая компания Wirex сообщила о возможности использования мобильного приложения Wirex Wallet для покупки криптовалют в Украине. Компания заинтересована в услугах разработчиков IT продуктов из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Wirex Wallet - полностью децентрализованный криптовалютный кошелек, позволяющий покупать и обменивать более 100 цифровых активов, в частности Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и разнообразные NFT.

По информации представителей компании, в отличие от большинства банковских и финтех-продуктов, Wirex Wallet не нуждается в верификации и паспортных данных для покупки криптовалют. Для этого достаточно электронной почты и банковской карты, или же можно воспользоваться сервисами Apple и Google Pay.

Отмечается, что за безопасность средств отвечает децентрализованная система хранения, а за безопасность данных - передовое шифрование. Даже в случае потери устройства, кошелек можно восстановить с помощью биометрической резервной копии.

"Украина находится в пятерке лидеров по индексу принятия криптовалют, поэтому мы уверены, что благодаря нашему продукту украинцы получат еще более упрощенный доступ к рынку цифровых активов, и криптовалюты постепенно войдут в нашу повседневную жизнь наравне с традиционными деньгами. К тому же именно украинские разработчики создают продукт, которым уже пользуются более 4 млн клиентов по всему миру, и сейчас мы в активном поиске криптовалютных девелоперов", - заявил CTO Wirex, руководитель Wirex R&D Руслан Колодяжный.

По его словам, на украинский рынок выходит все больше финтех-продуктов, поэтому спрос в разработчиках в сфере блокчейн также будет активно расти.

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