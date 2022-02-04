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Хакери обікрали криптомережу Wormhole на 320 млн доларів

Автор: Сергій Пишкін

Криптомережа Wormhole втратила 320 млн доларів внаслідок кібератаки. Хакери скористалися вразливістю мосту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Cointelegraph.

Що таке Wormhole?

Це платформа, яка дозволяє користувачам передавати криптовалюту через різні блокчейни. Вона блокує вхідний токен в смартконтракті й створює обгорнуту версію збереженого токена, який можна перенести до іншого ланцюжка.

Wormhole підтримує блокчейни:

  • Solana;
  • Avalanche;
  • Oasis;
  • Binance Smart Chain;
  • Ethereum;
  • Polygon;
  • Terra.

Платформа відключила свою мережу під час розслідування й аналізу вразливості. Виявилося, що хакери викрали 120 тисяч токенів Ether на блокчейні Solana. 80 тисяч були конвертовані, інші ж - продані.

Wormhole направила повідомлення хакерам з пропозицією винагороди у розмірі 10 млн доларів за інформацію про вразливість системи й повернення викрадених коштів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про студента з України, якого викрили на збуті баз даних понад 20 мільйонів громадян.

Також в нашій країні став доступний криптовалютний гаманець від Wirex.

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