Хакери обікрали криптомережу Wormhole на 320 млн доларів

Що таке Wormhole?

Це платформа, яка дозволяє користувачам передавати криптовалюту через різні блокчейни. Вона блокує вхідний токен в смартконтракті й створює обгорнуту версію збереженого токена, який можна перенести до іншого ланцюжка.

Wormhole підтримує блокчейни:

Solana;

Avalanche;

Oasis;

Binance Smart Chain;

Ethereum;

Polygon;

Terra.

Платформа відключила свою мережу під час розслідування й аналізу вразливості. Виявилося, що хакери викрали 120 тисяч токенів Ether на блокчейні Solana. 80 тисяч були конвертовані, інші ж - продані.

Wormhole направила повідомлення хакерам з пропозицією винагороди у розмірі 10 млн доларів за інформацію про вразливість системи й повернення викрадених коштів.