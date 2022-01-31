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Продал персональные данные более 20 млн украинцев. Полиция задержала студента

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Киев, Понедельник 31 января 2022 16:21
Продал персональные данные более 20 млн украинцев. Полиция задержала студента Фото: задержание преступника полицией (gp.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Украинская киберполиция разоблачила студента на сбыте баз данных более 20 миллионов граждан. Оплату "бизнесмен" получал на крипто-кошелек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"19-летний житель Киева, студент одного из высших учебных заведений, создал бот в мессенджере для продажи конфиденциальной и другой информации с ограниченным доступом, в том числе персональных данных граждан Украины", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что доступ к боту стоил 1 доллар в день или 4 доллара за 20 попыток поиска данных относительно конкретных лиц. Оплату фигурант получал на крипто-кошелек.

Кроме того, правонарушитель разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта.

"Фотографии он загружал из открытых источников Интернета", - уточняется в сообщении.

Киберполицейские изъяли базы персональных данных по незаконному обороту, а также заблокировали учетные записи, которые использовались в противоправной деятельности.

В данный момент проводятся компьютерно-технические экспертизы.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили преступную деятельность 20-летнего парня. Он назывался женскими именами и выманивал деньги, общаясь с мужчинами на сайтах знакомств.

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