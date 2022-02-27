Хакеры Anonymous включили гимн Украины на частоте переговоров оккупантов

Хакеры Anonymous продолжают войну против Российской Федерации. В этот же раз они включили гимн Украины на частоте на которой оккупанты вели переговоры.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт одного из хакеров.
"Россияне начали переключать каналы. Кажется, они не понимают, что их слушают сотни людей, и мы быстро находим их радиочастотные каналы", - пишет хакер.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что группа хакеров Anonymous объявили войну президенту Российской Федерации Владимиру Путину и обещают "заткнуть ему рот его же грязными деньгами". Позавчера они взломали базу данных Минобороны России.