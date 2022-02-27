RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Хакери Anonymous ввімкнули гімн України на частоті переговорів окупантів

Автор: Сергій Пишкін

Хакери Anonymous продовжують війну проти Російської Федерації. Цього ж разу вони ввімкнули гімн України на частоті на якій окупанти вели переговори.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт одного з хакерів.

"Росіяни почали перемикати канали. Здається, вони не розуміють, що їх слухають сотні людей, і ми швидко знаходимо їхні радіочастотні канали", - пише хакер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що група хакерів Anonymous оголосили війну президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та обіцяють "заткнути йому рота його ж брудними грошима". Позавчора вони зламали базу даних Міноборони Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
КібератакаРосійська ФедераціяУкраїна