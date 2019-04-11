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Суд оставил Ассанжа под стражей

Новости » Общество    11.04.2019 - 18:28
Суд оставил Ассанжа под стражей
Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

Суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне признал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог. Об этом сообщает BBC.

Ассанжу грозит до 12 месяцев тюрьмы. До следующего заседания Ассанж будет находиться под арестом. Заседание пройдет 2 мая.

Судья Майкл Сноу заявил, что США должны предоставить документы, которые касаются экстрадиции Ассанжа, к 12 июня.

Напомним, сегодня в Лондоне задержали Джулиана Ассанжа. Посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство и его немедленно задержали. Британские полицейские применили силу во время задержания Ассанжа.

Власти Эквадора отменили решение о выдаче Ассанжу гражданства страны. 

В Минюст США заявили, что Ассанж был взят под стражу в соответствии с запросом Вашингтона. В США ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

В американском ведомстве заявили, что Ассанж обвиняется в заговоре с целью совершения компьютерного взлома и считается невиновным, пока не будет доказана его вина.  Однако если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

 

 

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