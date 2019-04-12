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Хакери Anonymous погрожують Британії після арешту Ассанжа

Новини » Політика    12.04.2019 - 14:30
Хакери Anonymous погрожують Британії після арешту Ассанжа
Ілюстративне фото (flickr.com pirati)

Хакери заявили, що Ассанжа стали вважати російським агентом впливу, "хоча немає жодних доказів цього"

Хакерське угруповання Anonymous звернулося до уряду Великобританії з вимогою звільнити заарештованого напередодні засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Про це йдеться на сайті групи.

Anonymous заявили, що Ассанжа вважають ворогом держави за те, що він викрив злочини як лівих, так і правих.

"Відпустіть Ассанжа, або поплатіться! Настав час нам об'єднатися, настав час встати і боротися!" - йдеться в заяві.

У заяві наголошується, що після публікації WikiLeaks листів, пов'язаних з Хілларі Клінтон, Ассанжа стали вважати російським агентом впливу, "хоча немає жодних доказів цього".

Нагадаємо, вчора в Лондоні затримали засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Його затримали прямо в посольстві. Також влада Еквадору скасували рішення про видачу Ассанжу громадянства країни.

В Мін'юст США заявили, що Ассанж був узятий під варту у відповідності з запитом Вашингтона. У США йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.

В американському відомстві заявили, що Ассанж звинувачується в змові з метою здійснення комп'ютерного злому і вважається невинним, поки не буде доведена його вина. Однак якщо його визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

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