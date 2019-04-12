Хакери Anonymous погрожують Британії після арешту Ассанжа

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Хакери заявили, що Ассанжа стали вважати російським агентом впливу, "хоча немає жодних доказів цього"

Хакерське угруповання Anonymous звернулося до уряду Великобританії з вимогою звільнити заарештованого напередодні засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Про це йдеться на сайті групи.

Anonymous заявили, що Ассанжа вважають ворогом держави за те, що він викрив злочини як лівих, так і правих.

"Відпустіть Ассанжа, або поплатіться! Настав час нам об'єднатися, настав час встати і боротися!" - йдеться в заяві.

У заяві наголошується, що після публікації WikiLeaks листів, пов'язаних з Хілларі Клінтон, Ассанжа стали вважати російським агентом впливу, "хоча немає жодних доказів цього".

Нагадаємо, вчора в Лондоні затримали засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Його затримали прямо в посольстві. Також влада Еквадору скасували рішення про видачу Ассанжу громадянства країни.

В Мін'юст США заявили, що Ассанж був узятий під варту у відповідності з запитом Вашингтона. У США йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.

В американському відомстві заявили, що Ассанж звинувачується в змові з метою здійснення комп'ютерного злому і вважається невинним, поки не буде доведена його вина. Однак якщо його визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.