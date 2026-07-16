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Хакери викрили, на чому насправді навчали популярний музичний ШІ

11:14 16.07.2026 Чт
2 хв
Керівництво Suno відмовилося сповіщати користувачів
aimg Ольга Завада
ШІ-розробника звинувачують у скачуванні контенту з десятка баз (фото: Unsplash)

Стартап Suno, який розробляє ШІ для генерації музики, зазнав кібератаки. Хакери оприлюднили внутрішні дані компанії, які свідчать про використання треків з YouTube Music, Deezer, Genius та інших платформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 404 Media.

Деталі кібератаки та масштаби витоку

Злам відбувся за допомогою вірусу-хробака через одного із працівників Suno. Кібершахраї заволоділи його обліковими даними для сервісу GitHub і хмарних сховищ.

Хакер отримав доступ до:

Даних сотень тисяч клієнтів сервісу, включаючи їхні електронні адреси, номери телефонів та часткову інформацію про банківські картки з платіжної системи Stripe.

Застарілого вихідного коду платформи, який містить точні описи інструментів збору даних для навчання нейромережі.

Представники Suno офіційно підтвердили факт атаки, назвавши її "обмеженим безпековим інцидентом". У компанії стверджують, що витік торкнувся лише неактуального коду, а конфіденційна платіжна інформація не постраждала.

Керівництво прийняло рішення не надсилати індивідуальні сповіщення клієнтам, оскільки обсяг скомпрометованих даних, на їхню думку, не вимагає цього.

Читайте більше: Голосовий помічник у Дія.AI: Мінцифра запустила нову ШІ-функцію

Підтвердження нелегального скачування музики

Оприлюднені хакером документи підтверджують звинувачення, які раніше висували на адресу Suno найбільші американські лейбли звукозапису.

Згідно з отриманими даними, компанія використовувала обхідні технології та проксі-сервіси для скачування мільйонів аудіо (зокрема акапельних версій пісень) з YouTube Music, а також здійснювала масовий збір текстів пісень з бази Genius та аудіоматеріалів зі стримінгу Deezer і стокових бібліотек.

Крім того, компанія використовувала RSS-стрічки для завантаження сотень тисяч подкастів.

Раніше Suno вже визнавала у суді, що її системи навчені на десятках мільйонів записів з інтернету, проте юристи стартапу наполягали на законності таких дій, посилаючись на доктрину добросовісного використання.

Водночас позивачі з боку великих лейблів зазначають, що цілеспрямований обхід систем захисту YouTube для скачування аудіопотоку є прямим порушенням закону США про авторське право в цифрову епоху та правил використання самої платформи.

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