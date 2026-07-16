Хакеры разоблачили, на чем действительно обучали популярный музыкальный ИИ

Стартап Suno, что разрабатывает ИИ для генерации музыки, подвергся кибератакам. Хакеры обнародовали внутренние данные компании, свидетельствующие об использовании треков с YouTube Music, Deezer, Genius и других платформ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 404 Media.
Взлом произошел с помощью вируса-червя из-за одного из сотрудников Suno. Это позволило злоумышленнику завладеть его учетными данными для сервиса GitHub и облачных хранилищ.
Хакер получил доступ к:
Данных сотен тысяч клиентов сервиса, включая их электронные адреса, номера телефонов и частичную информацию о банковских картах с платежной системы Stripe.
Устаревший исходный код платформы, содержащий точные описания инструментов сбора данных для обучения нейросети.
Представители Suno официально подтвердили факт атаки, назвав ее ограниченным инцидентом безопасности. В компании утверждают, что утечка затронула только неактуальный код, а конфиденциальная платежная информация не пострадала.
Руководство приняло решение не посылать индивидуальные оповещения клиентам, поскольку объем скомпрометированных данных, по их мнению, не требует этого.
Обнародованные хакером документы подтверждают обвинения, ранее выдвигавшие в адрес Suno крупнейшие американские лейблы звукозаписи.
Согласно полученным данным, компания использовала обходные технологии и прокси-сервисы для скачивания миллионов аудиозаписей (в частности, акапельных версий песен) с YouTube Music, а также осуществляла массовый сбор текстов песен с базы Genius и аудиоматериалов из стриминга Deezer и стоковых библиотек.
Кроме того, компания использовала RSS-ленты для загрузки сотен тысяч подкастов.
Ранее Suno уже признавала в суде, что ее системы обучены десяткам миллионов записей из интернета, однако юристы стартапа настаивали на законности таких действий, ссылаясь на доктрину добросовестного использования.
В то же время, истцы со стороны крупных лейблов отмечают, что целенаправленный обход систем защиты YouTube для скачивания аудиопотока является прямым нарушением закона США об авторском праве в цифровую эпоху и правил использования самой платформы.