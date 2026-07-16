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Хакеры разоблачили, на чем действительно обучали популярный музыкальный ИИ

11:14 16.07.2026 Чт
2 мин
Руководство Suno отказалось извещать пользователей
aimg Ольга Завада
ИИ-разработчик обвиняется в скачивании контента из десятка баз (фото: Unsplash)

Стартап Suno, что разрабатывает ИИ для генерации музыки, подвергся кибератакам. Хакеры обнародовали внутренние данные компании, свидетельствующие об использовании треков с YouTube Music, Deezer, Genius и других платформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 404 Media.

Детали кибератаки и масштабы утечки

Взлом произошел с помощью вируса-червя из-за одного из сотрудников Suno. Это позволило злоумышленнику завладеть его учетными данными для сервиса GitHub и облачных хранилищ.

Хакер получил доступ к:

Данных сотен тысяч клиентов сервиса, включая их электронные адреса, номера телефонов и частичную информацию о банковских картах с платежной системы Stripe.

Устаревший исходный код платформы, содержащий точные описания инструментов сбора данных для обучения нейросети.

Представители Suno официально подтвердили факт атаки, назвав ее ограниченным инцидентом безопасности. В компании утверждают, что утечка затронула только неактуальный код, а конфиденциальная платежная информация не пострадала.

Руководство приняло решение не посылать индивидуальные оповещения клиентам, поскольку объем скомпрометированных данных, по их мнению, не требует этого.

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Подтверждение нелегального скачивания музыки

Обнародованные хакером документы подтверждают обвинения, ранее выдвигавшие в адрес Suno крупнейшие американские лейблы звукозаписи.

Согласно полученным данным, компания использовала обходные технологии и прокси-сервисы для скачивания миллионов аудиозаписей (в частности, акапельных версий песен) с YouTube Music, а также осуществляла массовый сбор текстов песен с базы Genius и аудиоматериалов из стриминга Deezer и стоковых библиотек.

Кроме того, компания использовала RSS-ленты для загрузки сотен тысяч подкастов.

Ранее Suno уже признавала в суде, что ее системы обучены десяткам миллионов записей из интернета, однако юристы стартапа настаивали на законности таких действий, ссылаясь на доктрину добросовестного использования.

В то же время, истцы со стороны крупных лейблов отмечают, что целенаправленный обход систем защиты YouTube для скачивания аудиопотока является прямым нарушением закона США об авторском праве в цифровую эпоху и правил использования самой платформы.

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