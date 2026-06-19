Хакери створили фейковий "Резерв+" для ухилянтів

СБУ та Нацполіція ліквідували хакерське угруповання, яке продавало фейковий "Резерв+" за 1200 гривень на місяць - з можливістю самостійно "виписати" собі відстрочку від призову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Хакери створили точну копію офіційного додатку Міністерства оборони "Резерв+". Зовні підробка нічим не відрізнялася від оригіналу.
Доступ до фейкового застосунку коштував 1200 гривень на місяць. За ці гроші військовозобов'язані отримували можливість самостійно змінювати свої дані та вписувати собі відстрочку від призову.
Після "редагування" своїх облікових даних у підробленому кабінеті люди пред'являли сфабриковані електронні документи працівникам ТЦК та Нацполіції під час перевірок на вулиці.
За даними слідства, у фейковому застосунку авторизувалися понад 4 тисячі осіб.
Кіберфахівці СБУ та Департаменту кіберполіції провели обшуки у Києві, Рівному та Черкасах - за адресами проживання учасників угруповання.
Вилучено:
Одночасно з обшуками фейковий додаток заблокували.
"Наразі двом затриманим вже повідомлено про підозру", - зазначили в СБУ.
Їм інкримінують злочини за двома статтями Кримінального кодексу:
Максимальне покарання - до 8 років позбавлення волі.
Тим часом кіберзагрози в Україні не обмежуються лише підробками держзастосунків. Як повідомляло РБК-Україна, зловмисники, що діють з території Росії, розсилали фейкові листи від імені "Укренерго" з нібито графіками відключень.
Насправді у вкладеннях містилося шкідливе програмне забезпечення для крадіжки паролів та банківських даних.
Нагадаємо, паралельно набирають обертів атаки на корпоративне середовище:.
Критична вразливість у ШІ-платформі Microsoft M365 Copilot дозволяла хакерам одним кліком викрадати коди двофакторної автентифікації, внутрішні документи та записи зустрічей.