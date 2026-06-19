Хакери створили фейковий "Резерв+" для ухилянтів

Що таке фейковий "Резерв+"

Хакери створили точну копію офіційного додатку Міністерства оборони "Резерв+". Зовні підробка нічим не відрізнялася від оригіналу.

Доступ до фейкового застосунку коштував 1200 гривень на місяць. За ці гроші військовозобов'язані отримували можливість самостійно змінювати свої дані та вписувати собі відстрочку від призову.

Як це працювало на практиці

Після "редагування" своїх облікових даних у підробленому кабінеті люди пред'являли сфабриковані електронні документи працівникам ТЦК та Нацполіції під час перевірок на вулиці.

Фото: затримання причетних (@SBUkr)

За даними слідства, у фейковому застосунку авторизувалися понад 4 тисячі осіб.

Де і як затримали

Кіберфахівці СБУ та Департаменту кіберполіції провели обшуки у Києві, Рівному та Черкасах - за адресами проживання учасників угруповання.

Вилучено:

комп'ютерну техніку та мобільні телефони;

флеш-накопичувачі;

банківські та сім-картки з доказами оборудки.

Одночасно з обшуками фейковий додаток заблокували.

"Наразі двом затриманим вже повідомлено про підозру", - зазначили в СБУ.

Їм інкримінують злочини за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 114-1 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

ч. 3 ст. 358 - підроблення документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Максимальне покарання - до 8 років позбавлення волі.