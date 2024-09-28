Що робити, якщо дані про відстрочку не внесли у реєстр: пояснення юриста

Деякі категорії громадян мають право на відстрочку. Якщо її надають, то дані про неї мають бути внесені у Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, що робити, якщо чоловік отримав відстрочку, але дані про неї не внесли у реєстр, і які можуть бути наслідки від цього.

Чому важливо внести дані про відстрочку до реєстру

"Якщо дані про вашу відстрочку від військової служби не внесені до єдиного реєстру, це може створити труднощі при взаємодії з ТЦК та СП і призвести до непередбачених наслідків", – каже юрист.

За словами Франчука, дані про відстрочку важливо внести у реєстр, тому що:

це дозволить уникнути непорозумінь при взаємодії з ТЦК та СП

захистить ваші права – наявність інформації про відстрочку в реєстрі є підтвердженням вашого права на неї

гарантує безпеку – ви будете впевнені, що ваша ситуація врахована при мобілізації

Що робити, якщо дані про відстрочку не внесені у реєстр

У такому випадку Франчук радить звернутися до ТЦК та СП за місцем вашої реєстрації і написати заяву про внесення змін до ваших персональних даних. Для цього потрібно буде додати копії документів, що підтверджують ваше право на відстрочку.

Також варто з’ясувати причину, чому інформація про вашу відстрочку не була внесена до реєстру і в які терміни буде вирішено це питання.

"Переконайтеся, що всі документи, які підтверджують ваше право на відстрочку, оформлені правильно і в повному обсязі. Зробіть копії всіх необхідних документів для подання їх до ТЦК та СП", – радить юрист.

Якщо звернення не допомагає, надішліть письмовий запит у двох екземплярах із вимогою внести дані про вашу відстрочку до реєстру. Один екземпляр повинен залишитись у вас з відміткою про прийняття.

"Якщо військкомат не реагує, можна звернутися зі скаргою до обласного військового комісаріату або Міністерства оборони України", – каже Франчук.

При виникненні труднощів, зверніться за консультацією до юриста, який спеціалізується на військовому праві. Він зможе допомогти вам скласти необхідні документи, представляти ваші інтереси в ТЦК та СП, а також оскаржити незаконні дії посадових осіб.

Якщо ці методи не спрацювали, ви можете звернутися до адміністративного суду з позовом щодо внесення даних до реєстру.

"Важливо пам’ятати про терміни – не відкладайте вирішення цього питання. Чим раніше ви звернетеся до ТЦК та СП, тим швидше позбудетесь проблеми. Зберігайте всі документи, пов’язані з вашим правом на відстрочку. Вони можуть знадобитися вам у майбутньому", – додає юрист.