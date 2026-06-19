Хакеры создали фейковый "Резерв+" для уклонистов

СБУ и Нацполиция ликвидировали хакерскую группировку, которая продавала фейковый "Резерв+" за 1200 гривен в месяц - с возможностью самостоятельно "оформить" себе отсрочку от призыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Хакеры создали точную копию официального приложения Министерства обороны "Резерв+". Внешне подделка ничем не отличалась от оригинала.
Доступ к поддельному приложению стоил 1200 гривен в месяц. За эти деньги военнообязанные получали возможность самостоятельно изменять свои данные и вписывать себе отсрочку от призыва.
После "редактирования" своих учетных данных в поддельном кабинете люди предъявляли сфабрикованные электронные документы сотрудникам ТЦК и Нацполиции во время проверок на улице.
По данным следствия, в поддельном приложении авторизовались более 4 тысяч человек.
Киберспециалисты СБУ и Департамента киберполиции провели обыски в Киеве, Ровно и Черкассах - по адресам проживания участников группировки.
Изъято:
Одновременно с обысками было заблокировано поддельное приложение.
"В настоящее время двум задержанным уже сообщено о подозрении", - отметили в СБУ.
Им инкриминируются преступления по двум статьям Уголовного кодекса:
Максимальное наказание - до 8 лет лишения свободы.
Между тем киберугрозы в Украине не ограничиваются лишь подделками государственных приложений. Как сообщало РБК-Украина, злоумышленники, действующие с территории России, рассылали поддельные письма от имени "Укрэнерго" с якобы графиками отключений.
На самом деле в вложениях содержалось вредоносное программное обеспечение для кражи паролей и банковских данных.
Напомним, параллельно набирают обороты атаки на корпоративную среду:
Критическая уязвимость в ИИ-платформе Microsoft M365 Copilot позволяла хакерам одним кликом похищать коды двухфакторной аутентификации, внутренние документы и записи встреч.