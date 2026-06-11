Шахраї розсилають "графіки відключень": як не потрапити на гачок

Зловмисники масово розсилають фейкові електронні листи від імені компанії "Укренерго". У повідомленнях пропонують завантажити шкідливі файли під виглядом графіків відключень світла чи квитанцій для оплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Що відомо про шахрайську схему

За інформацією ЦПД, листи маскують під офіційну електронну адресу НЕК "Укренерго" (office@ua.energy). У них користувачів закликають відкрити вкладений "документ".

Насправді там міститься шкідливе програмне забезпечення.

Фахівці з кібербезпеки з'ясували, що цю розсилку здійснюють із території Росії. Її мета - отримати доступ до пристроїв українців, а також викрасти паролі та банківські дані.

В "Укренерго" наголосили, що ніколи не розсилають подібні документи на електронні пошти.

Фото: шахраї розсилають віруси під виглядом офіційних повідомлень від "Укренерго" (t.me/CenterCounteringDisinformation)

"НЕК "Укренерго" попереджає, що компанія не розсилає графіки відключень чи квитанції електронною поштою", - зазначили в компанії.

Українців закликають бути пильними та дотримуватися правил цифрової гігієни, щоб не стати жертвами кібератаки.

"У разі отримання такого повідомлення в жодному разі не переходьте за посиланнями, не завантажуйте файли та негайно видаліть повідомлення", - попередили фахівці.