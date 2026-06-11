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Шахраї розсилають "графіки відключень": як не потрапити на гачок

16:07 11.06.2026 Чт
2 хв
Українців попередили про небезпеку, яка ховається за звичайними листами від "Укренерго"
aimg Сергій Козачук
Шахраї розсилають "графіки відключень": як не потрапити на гачок Фото: шахраї розсилають віруси під виглядом офіційних повідомлень від "Укренерго" (Getty Images)
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Зловмисники масово розсилають фейкові електронні листи від імені компанії "Укренерго". У повідомленнях пропонують завантажити шкідливі файли під виглядом графіків відключень світла чи квитанцій для оплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Що відомо про шахрайську схему

За інформацією ЦПД, листи маскують під офіційну електронну адресу НЕК "Укренерго" (office@ua.energy). У них користувачів закликають відкрити вкладений "документ".

Насправді там міститься шкідливе програмне забезпечення.

Фахівці з кібербезпеки з'ясували, що цю розсилку здійснюють із території Росії. Її мета - отримати доступ до пристроїв українців, а також викрасти паролі та банківські дані.

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В "Укренерго" наголосили, що ніколи не розсилають подібні документи на електронні пошти.

Шахраї розсилають &quot;графіки відключень&quot;: як не потрапити на гачокФото: шахраї розсилають віруси під виглядом офіційних повідомлень від "Укренерго" (t.me/CenterCounteringDisinformation)

"НЕК "Укренерго" попереджає, що компанія не розсилає графіки відключень чи квитанції електронною поштою", - зазначили в компанії.

Українців закликають бути пильними та дотримуватися правил цифрової гігієни, щоб не стати жертвами кібератаки.

"У разі отримання такого повідомлення в жодному разі не переходьте за посиланнями, не завантажуйте файли та негайно видаліть повідомлення", - попередили фахівці.

Схеми шахраїв в Україні

Нагадаємо, останнім часом в Україні фіксують значне зростання кількості витончених кібератак та цифрового шахрайства з боку зловмисників.

Зокрема, нещодавно команда державного сервісу "Дія" попередила українців про появу шахрайського ресурсу, який копіював інтерфейс і використовував схожий за написанням домен платформи, щоб змусити громадян завантажити підроблений застосунок і отримати доступ до їхніх особистих даних.

Крім того, кібершахрайства стають складнішими через використання новітніх технологій штучного інтелекту. Фахівці з кібербезпеки б'ють на сполох, адже шахраї навчилися копіювати відбитки пальців із фотографій у соцмережах (наприклад, під час селфі з популярним жестом "вікторія"), покращуючи зображення за допомогою ШІ для отримання доступу до чужих пристроїв та банкінгів.

Також зловмисники масово активізувалися у популярних месенджерах. Для захисту від кіберзлочинців експерти рекомендують налаштовувати цифрову гігієну у застосунках самостійно - зокрема, вже відомо, як розпізнати шахрая у Viber за 10 секунд за допомогою автоматичної перевірки на спам, що дозволяє блокувати шкідливий вміст ще до початку листування.

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