Хакери проникли в систему "Київстару" за місяці до атаки та викрали дані абонентів, - СБУ

Вітюк розкрив ексклюзивні подробиці злому, який, за його словами, спричинив "катастрофічні" руйнування і був спрямований на те, щоб завдати психологічного удару та зібрати розвіддані.

"Ця атака - велике послання, велике попередження не лише для України, а й для всього західного світу, щоб вони зрозуміли, що насправді ніхто не захищений", - сказав він. Він зазначив, що "Київстар" - багата приватна компанія, яка багато інвестує у кібербезпеку.

За його словами, в результаті атаки було знищено "майже все", включаючи тисячі віртуальних серверів та ПК. Він назвав її, ймовірно, першим прикладом руйнівної кібератаки, яка "повністю зруйнувала ядро оператора зв'язку".

У ході розслідування СБУ встановила, що хакери, ймовірно, намагалися проникнути до "Київстару" у березні або раніше, сказав він.

"На даний момент ми можемо з упевненістю сказати, що вони перебували в системі як мінімум з травня 2023 року, - сказав він. - Я не можу зараз сказати, з якого часу вони мали повний доступ: напевно, як мінімум з листопада".

За оцінками СБУ, хакери могли викрасти особисту інформацію, визначити місцезнаходження телефонів, перехопити SMS-повідомлення та, можливо, вкрасти акаунти Telegram з тим рівнем доступу, який вони отримали, сказав він.

Представник "Київстару" повідомив, що компанія тісно співпрацює з СБУ у розслідуванні атаки і вживе всіх необхідних заходів для усунення майбутніх ризиків, додавши: "Жодних фактів витоку персональних та абонентських даних не виявлено".

Вітюк заявив, що СБУ допомогла "Київстару" за лічені дні відновити свої системи та відобразити нові кібератаки.

"Після серйозного збою було здійснено низку нових спроб, спрямованих на те, щоб завдати більших збитків оператору", - сказав він.

"Київстар" є найбільшим із трьох основних операторів зв'язку України, і близько 1,1 мільйона українців живуть у невеликих містах та селах, де немає інших провайдерів, сказав Вітюк.

Через атаку люди кинулися купувати інші SIM-картки, створюючи великі черги. Банкомати, які використовують SIM-картки "Київстар" для доступу до Інтернету, перестали працювати, а сирена повітряної тривоги, яка використовується під час ракетних атак та атак безпілотників, у деяких регіонах не працювала належним чином, сказав він.

Він сказав, що атака не мала великого впливу на українську армію, яка не покладалася на операторів зв'язку і використовувала, за його словами, "різні алгоритми та протоколи".

"Якщо говорити про виявлення дронів, про виявлення ракет, то, на щастя, ні, ця ситуація нас сильно не торкнулася", - сказав він.

Російський черв'як

Розслідувати атаку складніше через знищення інфраструктури "Київстару". Вітюк сказав, що він "майже впевнений", що це було здійснено Sandworm, підрозділом російської військової розвідки, який займається кібервійнами, який пов'язаний з кібератаками в Україні та інших місцях.

Рік тому Sandworm проник в українського оператора зв'язку, але був виявлений Києвом, оскільки СБУ сама перебувала в російських системах, сказав Вітюк, відмовившись назвати компанію. Про більш ранній злом раніше не повідомлялося.

За словами Вітюк, така модель поведінки дозволяє припустити, що оператори зв'язку можуть залишатися мішенню для російських хакерів. За його словами, минулого року СБУ запобігла понад 4500 великим кібератакам на українські урядові органи та критично важливу інфраструктуру.

Група "Солнцепек", яку СБУ вважає пов'язаною з Sandworm, заявила, що несе відповідальність за напад.

Вітюк сказав, що слідчі СБУ все ще працюють над встановленням того, як було зламано "Київстар" чи який тип троянського ПЗ міг бути використаний для злому, додавши, що це міг бути фішинг, хтось допомагав зсередини чи ще щось.

Якщо це була внутрішня робота, то інсайдер, який допомагав хакерам, не мав високого рівня допуску в компанії, оскільки хакери використовували шкідливе програмне забезпечення, яке використовується для крадіжки хешів паролів, сказав він.

Зразки цього шкідливого програмного забезпечення були виявлені та проаналізовані, додав він.

Генеральний директор "Київстар" Олександр Комаров повідомив 20 грудня, що всі послуги компанії повністю відновлено по всій країні. Вітюк високо оцінив зусилля СБУ щодо реагування на інциденти щодо безпечного відновлення систем.

За словами Вітюка, атака на "Київстар" могла бути полегшена через схожість між ним та російським мобільним оператором "Білайн", який мав аналогічну інфраструктуру.

Він додав, що у масштабах інфраструктури "Київстару" було б легше орієнтуватися під керівництвом експертів.

Збій "Київстарі" розпочався близько 5:00 ранку за місцевим часом, коли президент України Володимир Зеленський перебував у Вашингтоні та вимагав від Заходу продовження постачання допомоги.

Вітюк сказав, що атака не супроводжувалася великим ракетним ударом у той час, коли люди мали проблеми зі зв'язком, що обмежило її вплив, але також позбавило його потужного інструменту збору розвідувальної інформації.

Чому хакери обрали 12 грудня, неясно, сказав він, додавши: "Можливо, якийсь полковник захотів стати генералом".

Кібератака на "Київстар"

Масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" відбувся 12 грудня. Офіційно мережу атакували хакери, через що вже було відкрито справу за вісьмома статтями.

Під час збою був відсутній мобільний зв'язок, мобільний та домашній інтернет.

Як зазначає британська розвідка, ймовірно, кібератака на мобільного оператора стала наймасштабнішою затією хакерів з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Більш детально про збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.